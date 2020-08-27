فيديو.. هنا الزاهد رفقة أحمد زاهر في الجيم: "وريني العضلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها عبر خاصية "ستوري إنستجرام"، مقطع فيديو لها رفقة الفنان أحمد زاهر، خلال تواجدهم في إحدى الصالات الرياضية.

وقالت "هنا" لـ "زاهر"، في الفيديو: "مين في الجيم.. وريني العضلات".

من ناحية أخرى، يعرض لـ هنا الزاهد حاليًا بدور العرض فيلم "الغسالة"، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، يرين رضا، محمد سلام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، شيرين رضا، تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

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