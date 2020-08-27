إخواتي عاملين فيا كدا ليه؟.. محمد إمام يشارك جمهوره صورة من الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان محمد إمام، جمهوره ومتابعيه صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها رفقة والده أشقاءه، من أفيش فيلم "الأفوكاتو" عام 1983. وعلق "إمام"، على الصورة قائلًا: "مش عارف إخواتي كانوا عاملين فيا كده ليه؟!". من ناحية أخرى، تعاقد محمد إمام مؤخرًا على مسلسل "الملك"، على أن يخوض به الموسم الرمضاني المقبل، بعد آخر عمل درامي قدمه وهو مسلسل "هوجان".

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