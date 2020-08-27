"باعت سيارتها بسبب الثورة.. ووالدتها غير راضية عن مسيرتها".. حكايات هيدي كرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة هيدي كرم، اليوم، بعيد ميلادها الـ40، فهي من مواليد 27 أغسطس عام 1980.

ونستعرض لكم في هذه السطور بعض الحكايات والمعلومات عنها..

الاكتشاف والبداية

عملت عارضة أزياء في البداية وموديلًا في الكليبات وظهرت في كليبات مثل "عيني" لهشام عباس وحميد الشاعري، وعايزة أعرف أنت مين" لسميرة سعيد، وعملت أيضا مذيعة في art، واكتشفها المخرج جمال عبدالحميد وبدأت علاقتها بالوسط الفني عام 2002.

الثورة

قالت الفنانة هيدي كرم، إنها تعرضت لظروف مادية صعبة بعد ثورة 25 يناير 2011، اضطرتها لبيع سيارتها من أجل الحصول على المال.

وأضافت "هيدي" خلال حوارها ببرنامج "عقارب الساعة" المذاع على فضائية "النهار": "الثورة قعدتنا كلنا في البيت، وكان عندي مصاريف كتير، وصحيت في يوم ملقتش معايا فلوس فقررت أبيع العربية".

شكوى والدتها

اشتكت والدة الفنانة هيدي كرم، من عدم رضاها عن مشوار ابنتها، مضيفة أنها تخيلت أن ابنتها ستكون أسرع أداءً في مسيرتها الفنية، لأنها بدأت منذ سن صغيرة.

وأضافت والدة هيدي، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هيدي كرم لم تأخذ فرصتها في الأدوار الكبيرة إلى الآن.

وأشارت والدة هيدي، إلى أن الأدوار التي لعبتها ابنتها كانت أدوارًا صغيرة، وكانت تتوقع أن تلعب أدوارًا كبيرة تتماشى مع خبرتها في هذا المجال.

تسببها في أزمة

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في 2018، تسببت في مشادة كلامية وتراشق بالألفاظ بين عدد من الشباب ومدير أحد المطاعم، انتهت بإصابتها بحالة من الانهيار والبكاء.

ففي إحدى فقرات برنامج عقارب الساعة على قناة النهار، الذي حلت ضيفة عليه، ارتدت "هيدي" ملابس سيدة عجوز تصطحب كلبًا في أحد الشوارع، ودخلت أحد المطاعم لتطلب شربة ماء لكلبها، إلا أن مدير المطعم طردها، ما تسبب في تجمع عدد من النساء والشباب حولهما.

وطالبت السيدات، مدير المطعم بمعاملة السيدة العجوز بطلف ومراعاة سنها، إلا أنه لم يستجيب فتجمع عدد من الشباب الذين اقتربوا من الاشتباك بالأيادي مع مدير المطعم، لكن الأمر انتهى بمشادات كلامية وتراشق بالألفاظ.

في نهاية الفقرة تعرضت "هيدي" لحالة من الانهيار والبكاء.



نجاتها من حريق

كشفت الفنانة هيدي كرم، عن أكثر المواقف الصعبة التي تعرضت لها، حينما اشتغلت النيران بشقة أسفل الشقة التي تسكنها، وكان طفلها يبلغ من العمر وقتها سنة واحدة.

وأضافت "كرم"، خلال لقائها ببرنامج "عقارب الساعة": "الشقة اللي تحت كانت بتتحرق وأنا وابني محبوسين ومش عارفين ننزل على السلم عشان الدخان، ولما حاولت لقيت الدخان بيخنقني.. جريت دخلت البيت وحسيت إن العمارة بتولع وغالبًا هنموت محروقين، بس ربنا سترها".

وفاة كلبها

كشفت هيدي كريم عن وفاة كلبتها التي عاشت معها 13 عامًا، ونشرت هيدي، صورة لها مع كلبتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النهاردة ودعت جزءًا كبيرًا من ذكرياتي معاكِ وأنا بودعك، عشتِ معايا 13 سنة من ساعة ما كان عمرك ٤ شهور ولغاية آخر يوم في عمرك، لما دخلتِ حياتنا كانت أسرتي الصغيرة المكونة من ابني وأنا، وبمر بظروف صعبة جدا، ومن يوم ما جيتِ جبتِ معاكِ طاقة حب وحنان ما تتوصفش".

وأضافت: "كنتِ دايما مصدر فرحة وراحة.. طاعتك العمياء في كل شيء وحبك غير المشروط، كان بيبهرني ويبهر كل اللي يعرفك، عزلنا وغيرنا بيوت كتير وكنتِ أول واحده تتأقلم دون عناء ولا مجهود مننا علشان ما تتعبيناش، هتوحشيني أوى يا ليلي".

الزواج المبكر

أكدت الفنانة هيدى كرم أن قرار زواجها المبكر كان خاطئًا، خاصة أنه كان هناك فارق فى السن بينها وزوجها.

وقالت هيدى كرم، خلال برنامجها "كلام ستات": "أنصح الفتيات بعدم الزواج المبكر وأن يكون فارق السن بينها وزوجها ليس كبيرا حتى يحدث بينهما انسجام والتفاهم، لأنني عانيت، ودفعني الأمر للطلاق".