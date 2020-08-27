محمد عز متغزلًا في دينا الشربيني: الغالية السكر

نشر الفنان محمد عز صورة برفقة الفنانة دينا الشربيني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وتغزل محمد عز بدينا الشربيني قائلًا: الغالية السكر.
ومن ناحية آخرى يشارك الفنان محمد عز في بطولة مسلسل هجمة مرتدة، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي، محمود البزاوي، محمد جمعة، هاجر الشرنوبي، يوسف عثمان، محمد عادل، شمم الحسن،علي قنديل، أحمد حلاوة، أمير صلاح، محمد عز، ندى موسى، خالد أنور، مايان السيد.
جدير بالذكر أن الفنانة دينا الشربيني شاركت مؤخرًا في مسلسل لعبة النسيان، والمسلسل من تأليف تامر حبيب، إخراج هاني خليفة، بطولة كل من دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، روزالين البيه، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ملك بدوي.
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