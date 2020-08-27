فن ومشاهير

الموت يفجع حمدي الميرغني في زوجة خاله

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن الفنان حمدي الميرغني وفاة زوجة خاله، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

 

ونعى حمدي الميرغني زوحة خاله قائلًا: ربنا يرحمك يامرات خالي ويسكنك فسيح جناته .. أدعولها بالله عليكم .. ربنا

يصبرك ياخالي ويصبر أولاد خالي كلهم يارب.

Advertisements

 

يذكر أن الفنان حمدي الميرغني شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجوم و بم بم، من تأليف مصطفى صقر، وإخراج إسلام خيري، وبطولة كل من

محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد صلاح السعدني، أحمد فتحي، ياسر الطوبجي، أوس أوس، محمد جمعة، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد التاجي، أيتن عامر، شيكو، رجاء الجداوي، هشام ماجد، حسن وائل، لبنى محمود، مفيد عاشور، هلا السعيد، ويزو، بدرية طلبة، شيماء سيف، أسامة عبدالله، أحمد عبدالنبي، عارفة عبدالرسول، محمد أوتاكا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع حمدي الميرغني في زوجة خاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا