الموت يفجع حمدي الميرغني في زوجة خاله

أعلن الفنان حمدي الميرغني وفاة زوجة خاله، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونعى حمدي الميرغني زوحة خاله قائلًا: ربنا يرحمك يامرات خالي ويسكنك فسيح جناته .. أدعولها بالله عليكم .. ربنا

يصبرك ياخالي ويصبر أولاد خالي كلهم يارب.

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يذكر أن الفنان حمدي الميرغني شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجوم و بم بم، من تأليف مصطفى صقر، وإخراج إسلام خيري، وبطولة كل من

محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد صلاح السعدني، أحمد فتحي، ياسر الطوبجي، أوس أوس، محمد جمعة، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد التاجي، أيتن عامر، شيكو، رجاء الجداوي، هشام ماجد، حسن وائل، لبنى محمود، مفيد عاشور، هلا السعيد، ويزو، بدرية طلبة، شيماء سيف، أسامة عبدالله، أحمد عبدالنبي، عارفة عبدالرسول، محمد أوتاكا.