بصورة نور عمرو دياب.. شيرين رضا تشعل مواقع التواصل

تصدر نور عمرو دياب محركات البحث العالمية جوجل، بعد أن نشرت الفنانة شيرين رضا صورة برفقة ابنتها نور عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" صور لنور ابنتها، قائلة: "وحشتيني يا نور"، لتنطلق التعليقات المختلفة من قبل النشطاء.

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ولفت الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن نور تشبه بشكل كبير عمرو دياب في مرحلة الطفولة، ليتسائلوا عن إذا كانت لا تزال تحتفظ بنفس الملامح وذلك لبعدها التام عن السوشيال ميديا.

فيلم الغسالة هو آخر أعمال الفنانة شرين رضا، التي ظهرت فيه كضيفة شرف، فضلًا عن مسلسلها الأخير ليه لا الذي حصد إعجاب الكثير من الجمهور.

نشأة شيرين رضا

شيرين رضا هى ابنة الفنان ومصمم الاستعراضات الشهير محمود رضا، بدأت العمل التلفزيوني كموديل للإعلانات ثم الفوازير ثم تحولت إلى التمثيل.

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زواجها

تزوجت الفنانة شيرين رضا من النجم عمرو دياب ولهما ابنة وحيدة هي نور، وبعد طلاقهما، تزوجت من الأمير السعودي سلطان كمال أدهم ولم يستمر أيضًا هذا الزواج كثيرًا.

بداية عملها الفني:

فى بداية التسعينيات شاركت الفنانة شيرين رضا في الكثير من الأعمال الفنية، أهمها فيلم حسن اللول مع الراحل أحمد زكي ثم اعتزلت لفترة وعادت للفن عام 2006 من خلال فيلم أشرف حرامي مع تامر عبد المنعم وشاركت في عام 2007 في بطولة حلقة من حلقات مسلسل لحظات حرجة، إضافة لمشاركتها في حلقة من حلقات مسلسل راجل وست ستات وبرنامج "التجربة".

كانت بداية عام 2007 ليست بسعيدة على شيرين رضا بسبب قضية نُسبت إليها؛ إذ تورطت لاحقًا في شجار مع رجل أمن في أحد الفنادق وشغلت القضية الصحف المصرية.

في عام 2013 شاركت في مسلسل بدون ذكر أسماء وتم عرضه في شهر رمضان. ثم شاركت في مسلسل المرافعة في عام 2014 في رمضان في دور جليلة.