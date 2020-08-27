لطيفة تحت الأضواء بعد نشر فيديو لأغنيتها الجديدة

لطيفة مطربة تونسية نشرت فيديو جديدًا لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تغني أغنيتها الجديدة "خليني"، وكتبت معلقة: ماشي في بالك تهرب.. كيف ما يحلالك اهرب .. مستنية اعرف رأيكم في أغنية "خليني" و فرجوني ڤيديوهاتكم وانتوا بتغنوها.

كانت المطربة لطيفة طرحت أحدث أغانيها التى تحمل اسم خليني، عبر حسابها الرسمي على يوتيوب، وتعد الأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي.

قامت لطيفة بالترويج للأغنية بنشر فيديو عبر حسابها على تويترو

وكتبت: "استنوا كليب أغنيتي الجديدة خليني على قناتي الرسمية على اليوتيوب، كما أضافت في الفيديو قائلة "يارب يعجبكم.. بحبكم برشاا".

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نشأة الفنانة لطيفة:

لدت النجمة التونسية لطيفة بمنطقة سيدي عمر في ولاية منوبة فى تونس، لأب عسكري حارب في المغرب العربي، وأم لا تعرف القراءة والكتابة.

دراستها:

تلقت لطيفة تعليمها في مدرسة الأخوة حتى المرحلة الثانوية، ثم تابعت دراستها في القاهرة، حيث نالت من

المعهد العالي للموسيقى العربية درجة البكالوريوس بتقدير امتياز، تبعه دبلومة بدرجة امتياز مضاعف.

أغاني الفنانة لطيفة:

رصيد النجمة التونسية من الأغاني يتخطى الـ25 ألبوماً غنائياً وعشرات الأغنيات المنفردة، التى تضم مختلف الألوان الغنائية واللغات واللهجات العربية التي تعاملت فيها مع عدد من أبرز الأسماء في مجال الكلمات والألحان، منهم: عبدالوهاب محمد، نزار قباني، بليغ حمدي، سيد مكاوي، محمد الموجي، زياد الرحباني، عمار الشريعي، صلاح الشرنوبي، زياد الطويل، كاظم الساهر، راشد الخضر، بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، بهاء الدين محمد، منصور الشادي، كريم العراقي، نصير شمة، جان ماري رياشي، محمد الرفاعي وغيرهم.