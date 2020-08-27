شاهد .. هوس يزيح الستار عن أحدث أغنياته التحفز

كشف باند هوس عن أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم التحفز وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر هوس أفيش الأغنية، وعلق عليه قائلًا: التحفز أول أغنية في الويڤ التانية من ألبوم بطل خارق.. هتسمعوها يوم الجمعة الجاية .. تصميم الغلاف پولا أمين. يوم الجمعة الجاية .. تصميم الغلاف پولا أمين. Advertisements يذكر أن باند هوس طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الشفرة، والأغنية من كلمات نور الدين جمال، وألحان محمود خطيب، وتوزيع محمود والي، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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