شاهد .. مصطفى قمر يقضي إجازته الصيفية في مطروح

نشر الفنان مصطفى قمر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهر مصطفى قمر من خلالها أثناء قضائه إجازته الصيفية بإحدىالفنادق الكبرى بمحافظة مرسى مطروح، كما أعرب مصطفى عن إعجابه بالمكان قائلًا: مكاني السري .. بس دلوقتي مش حاخليه سري لاني بقيت شريك فيه وموجود في اجمل بقعة في مصر في آخر مرسي مطروح شاطئ الابيض ياسلااااام ع الهدوء والجمال.
يذكر أن الفنان مصطفى قمر طرح مؤخرًا أغنية بعنوان سلمى، والأغنية من كلمات حسن عطية، وألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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