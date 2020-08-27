في الهند..حفل تخرج أدهش العالم بتقنية 3D

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 12:18 مساءً - منذ 4 دقائق

بما أن الواقع الكوروني فرض على العالم إجراءات صارمة لفرض التباعد الاجتماعي، حاولت بعض الدول والمؤسسات ابتكار أفكار جديدة من شأنها الاستمرارية في العمل والحياة بشكل عام للتعويض عن الحضور الشخصي.

ولعل الطلاب من أكثر الفئات تأثرا في انتشار فيروس كورونا، حيث اضطروا للبقاء في المنزل طويلا بفراغ تام، قبل أن تتخذ العديد من الدول قرار استكمال العام الدراسي عبر الانترنت، ولكن بقي في قلوب الطلاب لا سيما الخريجين حسرة لعدم تمكن الجامعات من إقامة حفلات التخرج في الوقت المحدد صيفا، وذلك لحماية الطلاب من التجمعات الكبيرة والتي حذرت منها منظمة الصحة العالمية لما لها من تأثير أساسي على انتشار الوباء.

ولهذا السبب ابتكرت إحدى الجامعات الهندية طريقة جديدة للتخرج وذلك لإسعاد طلابها، من خلال تقنية 3D لتشكل هذه الطريقة مفاجأة للطلاب وللعالم من خلال استخدام تقنيات تكنولوجية رائدة في هذا الحدث الذي ألغته معظم الجامعات حول العالم.

حيث استضافت أفضل جامعات تكنولوجيا المعلومات في الهند حفل توزيع جوائز التخرج عن طريق نظام الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد “VIRTUAL 3D”.

وأقام المعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي “IIT Bombay” حفل دعوة لبيئة افتراضية من خلال إنشاء صور رمزية ثلاثية الأبعاد فريدة لأكثر من 2000 من طلابه، وذلك بسبب القيود المفروضة على التجميع وسط جائحة فيروس كورونا.

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وفي لفتتة جميلة من أحد أفضل المعاهد التقنية في الهند، أرسل المعهد لخريجيه الافتراضيين، يوم الأحد، الماضي الشخصيات الرمزية للطلاب للحصول على شهاداتهم وميدالياتهم بعد السير في بيئة ثلاثية الأبعاد مصممة لتبدو وكأنها حقيقية.

ومن الضيوف المدعوة لحفل التخرج كان دنكان هالدين من جامعة برينستون، والفائز المشترك بجائزة نوبل لعام 2016 ومُثل أيضًا بنموذج كمبيوتر.

وهذه اللفتة شكلت سعادة عارمة للطلاب الذين شاركوا الصور على حساباتهم الشخصية ووصفوا الصور بـ “الرائعة” ولاقى هذا التخرج الافتراضي ترحيبا واسعا بين الطلاب وكل من رأى الصور مشيرين إلى رغبة المعهد الواضحة بإسعاد طلابهم الخريجين.

وقال المستثمر الأمريكي ستيفن شوارزمان الذي كان كضيف شرف آخر: “الهند مهيأة للمطالبة بأحد أكبر مراكز الابتكار في العالم”.

وتم تصميم الحفل ليكون أكثر من مجرد رسم متحرك لعملية التخرج. حيث ربط المعهد الطلاب فعليًا بأصدقائهم وأهلهم ونظم عروض جماعية صغيرة من بيوت الشباب.