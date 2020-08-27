بعد الإنسان..الفِيَلة تتعاطى الماريجوانا لتحسين مزاجها وتخفيف التوتر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 12:18 مساءً - منذ ساعتين

تستخرج الماريجوانا من نبتة القنب الهندي، وتستخدم لأسباب طبية وترفيهية، والجزء الرئيسي المسبب للتأثير النفساني من المريجوانا هو رباعي هيدروكنابينول (THC)، وهو واحد من 483 مركبا معروفا في النبات، بما في ذلك ما لا يقل عن 65 كانابينويد آخر. ويمكن استخدام القنب بالتدخين أو التبخير أو داخل الطعام أو كمستخلص.

ولطالما استخدم الإنسان في العديد من دول العالم هذه النبتة بشكل قاوني، أو حتى في البلاد الغير مرخص فيها القنب الهندي وذلك لأسباب ترفيهية، وتعتبر زامبيا والولايات المتحدة وكندا ونيجيريا من البلاد التي قوننت هذه النبتة في بلادهم.

ويستخدم المتعاطي هذه النبتة إما للترفيه أو عير استخدامات طبية من خلال العقاقير، لكن في واقعة مثيرة للاستغراب، قالت حديقة حيوانات وارسو في بولندا، الأربعاء 26 آب 2020، إنها ستبدأ في إعطاء الماريجوانا الطبية للأفيال، كجزء من مشروع تجريبي رائد لاختبار كيفية تقليل مستويات التوتر لديها.

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حيث سيتم إعطاء الأفيال الأفريقية الثلاثة في حديقة الحيوان جرعات سائلة من تركيز عالٍ من كانابيديول القنب المريح من خلال خراطيمها.

وقالت الطبيبة البيطرية المسؤولة عن المشروع، أغنيسكا كزوغكوفسكا، لوكالة “فرانس برس”، إن كانابيديول القنب لا تسبب النشوة ولا آثارًا جانبية ضارة على الكبد والكلى، مضيفة: “إنها محاولة لايجاد بديل طبيعي جديد للطرق الحالية لمكافحة التوتر وخاصة العقاقير الصيدلانية”.

وأضافت تن المشروع يأتي في وقت مناسب حيث اضطر قطيع حديقة الحيوان مؤخرًا للتعامل مع وفاة أنثى رئيسية. لذلك تراقب حديقة الحيوان ضغوط الأفيال عن طريق فحص مستويات الهرمونات لديها ومن خلال المراقبة السلوكية.