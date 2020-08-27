تراند اليوم : ثروة فيفي عبده نصف مليار جنيه

اسمها كاملا،عطيات عبد الفتاح إبراهيم،ولكن معروفة في بأسم فيفي عبده،ولدت فى یوم عام 1953م في محافظة المنوفیة لأسره فقیرة

كان والدھا یعمل شرطیا برتبة“صول” في إدارة مرور القاھرة حیث عاشت سنوات طفولتھا ومعظم شبابھا في حي إمبابة .رفض والداها دخولَ عالمِ الفن والرقص فهربت مع خالها واحترفتهما بعد ذلك

وتعتبر فيفي عبده حاليا واحدة من أشهر الفنانات داخل الوطن العربي، برصيد حافل من الأعمال سواء الأفلام او المسلسلات وحتي المسرحيات،فقد بلغ رصيدها الفني،8 مسرحيات، و 15 مسلسل،وأكثر من 40 فيلم

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أحبت فیفي الرقص منذ طفولتھا وعندما عارض أھلھا الانضمام لإحدى فرق الفنون الشعبیة، قررت الھرب من بیت والدھا لتبدأ مشوارھا الفني كراقصة في فرقة عاكف، ثم ظھرت كراقصة في العدید من الأفلام السینمائیة،قبل أن ترشحھا المخرجة إیناس الدغیدى للاشتراك في بطولة فیلم “امرأة واحدة لا تكفى” مع الفنان أحمد زكى حیث أثبتت أن موھبتھا في التمثیل بنفس قدر موھبتھا في الرقص الشرقي

وتزوجت فيفي عبده عدد مرات اغلبهم رجال أعمال عرب،ولديها بنتين هنادي وعزة التي دخلت مجال التمثيل مثل والدتها

وعلي الرغم من أن الفنانة فيفي عبده تتمني لأسرة متوسطة الحال الا أنها نجحت في تكوين ثروة كبيرة خلال مشوارها الفني الطويل الذي تجاوز الأربعين عام، وبحسب إحصائيات بعض المواقع فقد بلغة ثروة فيفي عبده

ما يقرب ٥٠ مليون دولار اي أكثر من نصف مليار جنيه مصري بقليل