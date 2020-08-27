تراند اليوم : الخميس .. عمر خيرت يحيي حفلا في الأوبرا

يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلا موسيقيا يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية وذلك على المسرح الكبير.

ويقدم عمر خيرى مجموعة من المقطوعات الموسيقية التى تنال إعجاب الجمهور الأوبرالى ولعل من بالرز هذه المقطوعات منها “خلى بالك من عقلك” و”ضمير أبلة حكمت” و”ليلة القبض على فاطمة” و”مسالة مبدأ”.

وكان شارك عمر خيرت فى عدد من الحفلات الموسيقية بالأوبرا ولعل أبرزها حفلات الأونلاين والتى أقامتها وزارة الثقافة.

وكانت آخر حفلاته التى أقيمت فى عيد الربيع الماضى وتعود الاوبرا الى نشاطها الفنى خلال الفترة القليلة المقبلة.