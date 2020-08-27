تراند اليوم : بالاحضان .. محمود حجازي يداعب زوجته أسما شريف

شاركت الإعلامي محمود حجازي جمهوره بفيديو جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر الفنان محمود حجازي وهو يداعب زوجتة أسما شريف منير، وعلق علي الفيديو قائلا: “الصباح مع طفلتي”.

كانت الإعلامية وخبيرة المكياج أسما شريف منير، أزالت كل الصور التي تجمعها بزوجها محمود حجازي من صفحة “إنستجرام” الخاصة بها.

وأثار هذا الأمر كثيرًا من التساؤلات حول علاقتهما وهل انفصلا أم هناك خلافات جعلتها تتخذ هذه الخطوة.

يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل “لما كنا صغيرين”، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة “أرت ميكرز” للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي ‏.