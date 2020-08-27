تراند اليوم : سعد لمجرد يقترب من 50 مليون مشاهدة بـ” عدى الكلام “

حققت أغنية عدى الكلام لـ الفنان سعد لمجرد، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 46 مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية على “يوتيوب”.

وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب.

تقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».

Advertisements

«حاسس إني كده إبتديت .. أبقي رومانسي و ضعیف .. ليه نومي بقي خفيف .. كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام .. تضحكي لي وتاخدي كام».

«أدفع العمر اللي جاي .. بس و تردي السلام .. مش بأفور صدقيني .. حس بيا كلميني .. حتي لو موضوع غريب .. اللي طالبه تفهميني .. ده أنا و الله إبن ناس .. مش بعاكس م الأساس .. هتقوليلي ده اندفاع .. يمكن تستغربيني .. أوعي تمشي و تسيبيني .. قبل ما أخلص كلام».

أغنية “عدى الكلام” كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.