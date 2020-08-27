فن ومشاهير

نجلة شويكار تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة والدتها

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 27 أغسطس 2020

كشفت منة الله الجواهرجي، نجلة الفنانة المصرية الراحلة شويكار، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدتها.

 

وقالت منة، الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار" المصرية، إن والدتها اشتكت قبل وفاتها من ألم شديد في بطنها.

 

وأضافت أنه تم احتجاز والدتها في أحد المستشفيات، بعد أن شك الطبيب في إصابتها بفيروس المستجد، مشيرة إلى أن نتيجة التحاليل الطبية جاءت سلبية (غير مصابة)، ثم انتقلت إلى مستشفى آخر.

 

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وأوضحت ابنة شويكار، أن والدتها خضعت للفحص الطبي مرة أخرى، وشخص أحد الأطباء حالتها بأنها التهاب في المرارة، ولكن لفظت أنفاسها الأخيرة قبل أن تتلقى العلاج المناسب لحالتها.

 

وتوفيت الفنانة شويكار، في 14 أغسطس الجاري، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.

 

ولدت شويكار في 24 نوفمبر 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب وأقنعها بدخول عالم التمثيل، ولمعت في فترة ستينيات القرن الماضي بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.

 

وشكلت الراحلة ثنائيا ناجحا مع الفنان فؤاد المهندس، وقدما العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات، وصلت إلى أكثر من 160 عملا فنيا.

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