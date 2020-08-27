تامر حسني بتتر “مدرسة الحب” يحصد الملايين ويتصدّر

متابعة بتجـــــــــــرد: حققت أغنية “لينا حياه بعدين” التي قدّمها النجم المصري تامر حسني بصوته كتتر للجزء الثالث من مسلسل “مدرسة الحب” أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد 3 أيام فقط على طرحها عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وتتصدّر أغنية “لينا حياه بعدين” المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً عبر موقع “يوتيوب” كما تتصدّر سباق الأغاني الأكثر طلبًا من الجمهور في مختلف البلدان العربية.

أغنية “لينا حياه بعدين” من كلمات أحمد المالكي وألحان شريف بدر وتوزيع هيثم راضي.

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جدير ذكره أن مسلسل “مدرسة الحب3” بطولة أمير كرارة، وجومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم ومصطفى قمر، ومي سليم، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة.