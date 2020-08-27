متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت النجمة المصرية أنغام حماس جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي، وطرحت برومو كليب أغنيتها القادمة “بحبك وبرتاحلك”. وأطلقت أنغام عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، البرومو الرسمي للأغنية، وعلقت بالقول: “استنوا كليب أغنيتي الجديدة بحبك وبرتاحلك قريبًا”. وتحمل أغنية “بحبك وبرتاحلك” اللهجة المصرية وهي من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع تميم.

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كانت هذه تفاصيل خبر أنغام ترفع منسوب التشويق بمقطع ترويجي لأغنيتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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