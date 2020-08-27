شروط ليليا الأطرش للعودة إلى"باب الحارة"

كشفت الفنانة السورية ليليا الأطرش عن شروطها للعمل في الأجزاء الجديدة من مسلسل "باب الحارة" الذي سبق وشاركت في 7 أجزاء من أحداثه.

وقالت الأطرش في مقابلة تليفزيونية مع برنامج ET بالعربي إنها سعيدة وفخورة بشخصية "لطفية" التي تعلق بها الجمهور من خلال مسلسل باب الحارة، لكنها لا تعرف حتى الآن من هي الجهة التي تتحمل إنتاج الأجزاء الجديدة، وهل هي شركة واحدة أم شركتين؟.





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وأكدت أن هناك شروطا يجب أن تتوفر حتى تعود لباب الحارة ومنها أن تعود توليفة العمل كما كانت، وأن يكون النص مكتوبا بشكل جيد ويحمل أحداثا جديدة ومثيرة.

وأوضحت ليليا الأطرش أنها تفضل أن تظل شخصية "لطفية" محفورة في ذاكرة الجمهور، ولا تشارك في عمل ضعيف يخصم من رصيدها.

يذكر أن ليليا الأطرش من مواليد 18 أغسطس 1981، وأحبت الفن منذ الصغر، وكانت بدايتها في سلسلة "المرايا" أمام الفنان ياسر العظمة، واشتهرت بأداء شخصية المرأة الدمشقية بشكل رائع، ومن أبرز أعمالها "باب الحارة، حركات بنات، حرملك، السلطان والشاة".