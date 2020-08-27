هاني شاكر يمنع حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال من الغناء في تونس

وجه الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين، الشكر لنقابة الموسيقيين في تونس برئاسة ماهر الهمامي، لاستجابتها لإلغاء حفل مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا في تونس والتي كان من المقرر إقامتها السبت المقبل.

وقال شاكر لـ"الخليج 365" إنه مستمر في الحرب ضد الإسفاف ولن يتراجع في هذا الأمر.

وأضاف أن نقابة الموسيقيين التونسية تفهمت الأمر، وفور علمها بقرار النقابة المصرية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، اتخذت قرارا بإلغاء حفل حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال.





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كان الفنان حلمي عبدالباقي عضو مجلس نقابة الموسيقيين في مصر، أكد أن هاني شاكر تواصل هاتفيا مع نقابة الموسيقيين التونسية، من أجل إلغاء الحفل، وأن القائمين على الأمر في تونس استجابوا لطلب نقابة الموسيقيين المصرية التي تبذل جهدا كبيرا للحفاظ على هوية الغناء المصري والوقوف ضد الإسفاف والابتذال.

يذكر أن مجلس نقابة الموسيقيين في مصر اجتمع الأسبوع الماضي، ووجه "لفت نظر" للمطرب أحمد سعد بعد طرحه أغنية بعنوان "100 حساب" التي تجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش الممنوع من الغناء، إذ اعتبرت النقابة أن أحمد سعد خالف قوانينها ولوائحها، لكنها اكتفت بتحذيره بعد اعتذاره عن تلك المخالفة.