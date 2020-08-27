شكرا لقرائتكم خبر عن مين هانى شنودة؟.. تواضع الموسيقار الكبير يثير إعجاب رواد تويتر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقن الموسيقار الكبير هانى شنودة، العديد من الفنانين والنجوم والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعى، درسا مهما، فى كيفية التعامل مع المتابعين والمتفاعلين، حتى وإن حاول البعض منهم التجاوز، حيث تعامل شنودة بقدر كبير من الحكمة والرقى والشياكة، مع أحد الأشخاص الذين كتبوا على "تويتر"، أنه لا يعرف من هو هانى شنودة، فما كان من الموسيقار الكبير، إلا أن تعامل معه بتواضع شديد.. ونرصد القصة فيما يلى..

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