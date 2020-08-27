شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى وأورلاندو بلوم يستقبلان مولودتهما.. شاهد صورتها واعرف اسمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت النجمة العالمية كاتى بيرى مولودتها الأولى من خطيبها نجم هوليوود الشهير أورلاندو بلوم، وهو الخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة، وأبرزها "ديلى ميل" و "جاست جيرد". وكشفت التقارير عن الاسم الذى اختارته كاتى بيرى وأورلاندو بلوم لابنتهما وهو "ديزى دوف بلوم " Daisy Dove Bloom.

ويبدو أن الثنائى قررا أن يعلنا استقبال الطفلة بطريقة مختلفة، فكشفا عن الخبر عبر صفحة "اليونيسيف" على موقع "تويتر" مع صورة ليدها مع يد والديها أورلاندو وكاتى.



بوست استقبال كاتي بيري و بلوم ابنتهما عبر صفحة اليونيسيف

يذكر أن كاتي بيري بالرغم من فترة الحمل الصعبة إلا أنها كانت تتواجد فنيا بشكل مذهل، فقد أطلقت مؤخرا بيري البالغة من العمر 35 عاما كليبها الجديد SMILE بنسخة جديدة تحمل العديد من "الإنيميشن" وذلك علي قناتها الخاصة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، وجاء اطلاق نسخة " Performance Video" للكليب شهر يوليو الماضي ، و كانت نسخة الكليب بطريقة " الأيميشن " من إخرج ماثيو ميجال كولين .