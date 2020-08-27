بعد الضجة بسبب نحافته.. زين عبيد نجم The Voice Kids يكشف الحقيقة

متابعة بتجــــــــــــرد: بعدما أثار ضجة بسبب خسارته الكثير من الوزن الزائد خرج نجم The Voice Kids زين عبيد عن صمته وأوضح حقيقة ما فعله من أجل التخلص من الكيلوغرامات الزائدة.
وجاء هذا في لقاء أجري معه مؤخراً ضمن حلقة من برنامج ET بالعربي وقال إنه كان يحب الطعام إلى درجة كبيرة جداً وإن سعادته لم تكن تكتمل من دون تناوله.
وأضاف أن تغييراً كبيراً طرأ على حياته حالياً وأنه قد ينسى الأكل أحياناً ويشعر بالارتياح. وتابع أنه أخذ قرار التغيير منذ عام ونصف تقريباً وقال إنه كان في الـ15 وبدا يشعر بالانزعاج بسبب وزنه الزائد لافتاً إلى انه لم يكن بإمكانه القيام بالكثير من النشاطات أثناء الخروج برفقة أصدقائه وافراد أسرته خصوصاً أن وزنه وصل إلى 150 كيلوغراماً.
وأوضح أنه اتبع بعض أنواع الرجيم التي ساعدته على فقدان 10 كيلوغرامات فقط، قبل أن يأخذ قراراً بإجراء عملية قص معدة.
واشار زين إلى ان هذا القرار لاقى معارضة من والدته التي أعربت عن خوفها من خطورة مثل هذه العمليات فيما شجعه احد اشقائه على ذلك. وذكر أنه أجرى العملية حيث أصبح وزنه حوالي 74 – 73 كيلوغراماً لافتاً إلى أن ثقته بنفسه ازدادت بعد ذلك رغم أنه لم يكن يهتم قبل هذا بالتنمر. ونفى في المقابل تأثير النحافة على صوته لافتاً إلى ان التغيير على هذا الصعيد حدث بسبب نضجه.
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