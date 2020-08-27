فيلم TENET يحقق إيرادات قياسية في كوريا

متابعة بتجــــــــــــرد: خالف فيلم TENET الجديد للمخرج العالمي كريستوفر نولان التوقعات بحصده لإيرادات ضخمة في العرض التجريبي الأول له في كوريا الجنوبية.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن فيلم TENET نجح في تحقيق حوالي 368 ألف دولار يوم السبت الماضي، و347 ألف دولار يوم الأحد، بعد أن تم عرضه في 590 شاشة عرض في كوريا الجنوبية، ليحتل المرتبة الثانية بعد فيلم Deliver Us From Evil، الذي حقق حوالي 4.14 ملايين دولار في الأيام الثلاثة الأولى من عرضه.

يذكر أن فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالميين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاي، وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولي في مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.