نجوم من زمن الفن الجميل رحلوا هذا العام

نقلنا لكم – بتجـــــــــرد: ودّع العالم العربي هذا العام عدداً من نجوم من زمن الفن الجميل فارقوا الحياة.

إلا أن هؤلاء النجوم ما زالوا حاضرين بأعمالهم الفنية الخالدة التي أثروا بها السينما والمسرح والشاشة الصغيرة.

خلال سنوات كثيرة قدّم هؤلاء النجوم شخصيات جسّدوا من خلالها معاناة الناس وهمومهم.

كما أدخلوا السعادة إلى قلوب الملايين في الوطن العربي.

في ما يأتي، نبذة عن أهم نجوم زمن الفن الجميل الذين فارقوا الحياة هذا العام.

ماجدة الصباحي

توفيت الفنانة ماجدة الصباحي في بداية عام 2020، يوم الخميس الموافق 16 يناير عن عمر ناهز 89 عاماً.

اعتزلت ماجدة التمثيل منذ أكثر من 25 عاماً بعد نحو 45 عاماً قضتها في تقديم الكثير من الأعمال الفنية، التي تعد من كلاسيكيات السينما العربية.

وعلى الرّغم من بُعدها لفترةٍ طويلة عن الأضواء، إلا أنها ما زالت في ذاكرة محبيها من خلال مجموعةٍ كبيرةٍ من أفلامها.

وتجاوزت الأعمال التي قدمتها 65 عملاً سينمائياً، منها فيلم أين عمري، المراهقات، نسيت أني امرأة والندّاهة.

تزوجت الفنانة ماجدة مرة واحدة من الفنان إيهاب نافع وأنجبت منه ابنتها الوحيدة غادة.

نادية لطفي

الفنانة القديرة نادية لطفي واحدة من أرق نجمات الفن الجميل.

كان أول ظهور سينمائي لها في فيلم سلطان أمام الممثل الراحل فريد شوقي عام 1958 وكان عمرها حينذاك 21 عاماً.

شاركت بعد نجاحها في هذا الدور في بطولة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية.

نذكر منها فيلم الخطايا، أبي فوق الشجرة، بديعة مصابني، الخائنة وقصر الشوق، ولها عمل مسرحي واحد هو بمبة كشّر.

توفيت الفنانة المصرية يوم 4 فبراير 2020 عن عمر 83 عاماً بعد أن تدهورت حالتها الصحية إثر تعرضها لأزمةٍ في التنفس.

حسن حسني

فارق الفنان حسن حسني الحياة يوم 30 مايو 2020 عن عمر 89 عاماً. بعد إصابته بأزمةٍ قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى.

قدّم هذا الفنان القدير أدواراً كثيرة في السينما والتلفزيون والمسرح. خلال مسيرةٍ فنيةٍ امتدت إلى نحو 60 عاماً. وكانت له بصمةً خاصة وأداء متميزاً في أفلام التسعينيات.

وكانت الأفلام التي شارك فيها حسني هي الأفضل من ناحية الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

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من بينها الأفلام الكوميدية مثل اللمبي، بوحة، اللي بالي بالك، عوكل، الناظر.

كما قدم عدداً من الأعمال المسرحية التي أصبحت من أيقونات المسرح المصري الحديث، منها مسرحية عفروتو، حزمني يا، جوز ولوز.

لم يغب الفنان الراحل عن التمثيل، فقدّم قبل وفاته بوقتٍ قليل مسلسل سلطانة المعز الذي عرض ضمن دراما رمضان 2020.

نجوم الزمن الجميل.. جورج سيدهم

هو واحدٌ من أبرز الوجوه الكوميدية من نجوم زمن الفن الجميل، وأحد أركان فرقة ثلاثي أضواء المسرح الكوميدية.

تألفت الفرقة من جورج سيدهم، سمير غانم والضيف أحمد. وقدّموا من خلالها عدداً كبيراً من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والتلفزيون.

بعد رحيل الضيف أحمد قدّم سيدهم عدداً من المسرحيات مع صديق عمره الفنان سمير غانم، مثل مسرحية المتزوجون، وأهلاً يا دكتور.

بعدها قررّ جورج أن يستكمل مشواره الفني منفرداً. وفي عام 1997، أصيب بجلطةٍ دماغية، سببت له شللاً تاماً، أدت إلى ابتعاده عن الفن لأكثر من 20 عاماً.

رجاء الجداوي

توفيت الفنانة رجاء الجداوي في 5 يوليو 2020 عن عمر 82 عاماً بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقدمت النجمة المصرية الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية خلال مشوارها الفني الطويل، الذي امتد نحو 60 عاماً.

بدأت الجداوي عملها كعارضة أزياء، مروراً بدخولها عالم التمثيل من خلال فيلم دعاء الكروان.

وقدمت بعده الكثير من الأدوار المتميزة في السينما، وعدداً من المسرحيات الناجحة مع الفنان عادل إمام ومنها مسرحية الواد سيد الشغال والزعيم.

تزوجت الفنانة الراحلة مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق ولها منه ابنة وحيدة هي أميرة مختار.

شويكار.. جميلة نجوم زمن الفن الجميل

توفيت الفنانة شويكار في 14 أغسطس عام 2020 بعد صراعٍ مع المرض عن عمر 85 عاماً.

ولدت الفنانة شويكار في نوفمبر عام 1938، في الاسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية.

اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب وتزوجت للمرة الأولى من حسن نافع. وبعد وفاته ارتبطت بالفنان فؤاد المهندس.

قدمت شويكار مع المهندس أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية، إلى أن وقع الانفصال بينهما.

وقد حقق هذا الثنائي نجاحاً كبيراً في السينما، وقدما سوياً عدداً كبيراً من الأعمال الفنية.