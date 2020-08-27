هذا ما حققه فيلم “توأم روحي” بعد أسبوع من عرضه

متابعة بتجـــــــــــرد: حصد فيلم “توأم روحي” للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة حسن الرداد وأمينة خليل، 2 مليون و821 ألفًا و234 جنيهًا بعد 6 أيام من طرحه في الصالات المصرية.

وتعمل دور العرض السينمائي المصرية بنسبة تشغيل تبلغ 25% من طاقتها الاستيعابية وفقًا لقرار الحكومة.

وتدور أحداث “توأم روحي” في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب تجمع بطلي العمل حسن الرداد وأمينة خليل، ومع تصاعد الأحداث تواجه الحبيبين العديد من المشاكل والعقبات التي تقف في طريق حبهما.

الفيلم من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة كل من: حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى.