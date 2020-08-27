شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد بعد "توأم روحى": أنا بنت السينما وأعشقها أكثر من الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعرض حاليا للفنانة عائشة بن أحمد فيلم "توأم روحى"، والتى تشارك فى بطولته مع حسن الرداد وأمينة خليل وبيومى فؤاد، وعن الفيلم قالت عائشة فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أعشق السينما جدا، وبعتبر نفسى ابنة السينما لأن معظم أعمالها السابقة فى تونس كانت سينمائية أكثر من الدراما، موضحة أنها تعشق السينما أكثر من الدراما.

وعن تجربتها في فيلم "توأم روحى"، قالت إنها سعيدة بتلك التجربة ونجاحها، وسعيدة بالتعاون لأول مرة مع الفنان حسن الرداد، وقالت إنه فنان موهوب وقريب من القلب، والعمل معه ممتع، أما التعاون مع أمينة خليل الذى يأتى للمرة الثانية، حيث شاركت معها فى فيلم "الخلية"، قالت هى شخصية جميلة وفنانة رقيقة ومجتهدة، معبرة عن إرتياحها بالعمل معها، وتتمنى تكرار التعاون معها في أعمال أخرى مقبلة.

ونفت عائشة الأقاويل التى ترددت عن وجود مشاكل بينهما، معلقة: "مفيش أى مشاكل أو نفسنة بينا"، وعن الفيلم، قالت عائشة: إنها سعيدة جدا بردود فعل الجمهور، وأن الفيلم حقق نجاحا أكثر مما تتوقع، خاصة فى مثل هذه الأيام الصعبة التى لا تشهد فيها دور العرض إقبالا كثيفا.

وكانت عائشة بن أحمد قد عادت إلى مصر منذ أيام قليلة قادمة من تونس، وذلك بعد غياب 6 أشهر، بسبب فيروس كورونا، كما قامت باستئناف تصوير دورها فى مسلسل "تقاطع طرق"، والتى تقوم ببطولته النجمة منى زكى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سيد رجب، محمد ممدوح، محمد فراج، إخراج تامر محسن.