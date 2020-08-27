إلغاء رالي ألمانيا

متابعة بتجـــــــــــرد: ألغي رالي ألمانيا الذي كان مقرراً بين 15 و 18 تشرين الأول بسبب القيود المفروضة في البلاد على التجمعات بسبب وباء كورونا.

وتقديم موعد رالي إيطاليا ليقام قبل موعده الأصلي بثلاثة أسابيع، جاء لتجنب الاصطدام بسباق الفورمولا 1 على حلبة إيمولا. وهو السباق الثامن هذا الموسم الذي يتم إلغاؤه بسبب الوباء بعد الأرجنتين والبرتغال وفنلندا وكينيا ونيوزيلندا وويلز وبريطانيا واليابان.

وفي أحدث تغييرات لجدول بطولة العالم للراليات سيقام سباق إيطاليا في الفترة بين 8 و 11 تشرين الأول.