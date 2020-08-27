ناصر القصبي يثير التساؤلات بتعليق مخيف: “القادم أشد ألماً وأن الدم مسكوب”

متابعة بتجـــــــــــرد: أحدث الفنان السعودي ناصر القصبي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة رد من خلالها على أخرى نشرها المدير العام لقنوات MBC علي جابر.

وفي التفاصيل أن الأخير غرد على حسابه الخاص على “تويتر” معلقاً على الاوضاع الصعبة التي يشهدها بلده لبنان: “شعور عميق وحزين جداً أن تشهد وأنت في الغربة كيف يتم تدمير بلدك بأيدي أبنائه، كيف يتم قتل أحلام شبابه والقضاء على مستقبلهم من قبل سياسييه وأنصارهم الطائفيين المعمي على قلوبهم. حقيقة قاسية أن تقتنع أنه لم يعد باليد حيلة، أن الغربة هي الملجأ الوحيد وأن مجد لبنان قد مات. لبنان”.

وتفاعل معه على إثر هذا عدد كبير جداً من المتابعين الذين انقسموا بين موافق على تصريحه ومعارض له. وكان أبرز هؤلاء الفنان السعودي الذي رد: “المؤلم أكثر يا صديقي أن القادم أشد ألماً وأن الدم مسكوب مسكوب”.

وعلق جابر: “صديقي ناصر قد صدقت الله يحمي أبناءنا الشباب الذين يواجهون آلة احزاب الظلام و الطائفية بصدورهم العراء و يفدون بلدهم بعيونهم. يا حيف على الرجال، قد فُقدوا في بلدي”.