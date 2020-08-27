أيمن زيدان يروي قصته مع الفقر بداياته: “كان ينشب مخالبه في حياتي”

متابعة بتجـــــــــــرد: لفت الفنان السوري أيمن زيدان الأنظار برسالة نشرها على حسابه الخاص على “فيسبوك” وتحدث فيها عن الفقر الذي واجهه في بداياته.

وجاء هذا ضمن سلسلة نصوص ينشرها تحت عنوان “وجوه” حيث كتب: “خلال السنوات الخمس الأولى من زواجي كان الفقر لا اينفك ينشب مخالبه في جسد حياتي ويدفعني إلى أن أغيّر مكان سكني أكثر من مرة. لم يكن لدي من الأثاث ما يحتاج إلى أكثر من (هوندايه) كما كنا نسمي سيارة النقل الصغيرة”.

وأضاف: “كان إخوتي يلعنون لحظة تغيير سكني القسري ليس بسبب نقل الأثاث المتواضع بل بسبب المصيبة الكبرى. المكتبة، أكثر من خمس مرات بدلت فيها سكني وتلال الكتب هي الأمر المنهك في كل هذه التنقلات. بعض الكتب تداعت وبعضها أنهكه الغبار والترحال. ولكن ظل نقل المكتبة وتصنيفها ومن ثم إعادة تجهيزها للرحلة الجديدة هو الشغل الشاغل لي”.

وختم منشوره: “الآن حين أتأمل الكتب المرصوصة في زاوية بيتي وبعد هروب كل هذه السنوات بتّ أدرك ان ترحالي مع كتبي كان أشبه برحلة سيزيفية تجعلني أكمل المشوار المتبقي من عمري.. لا يشبهني بجرعة فائضة من الحزن والمرارة والخيبة”.