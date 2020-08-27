شكرا لقرائتكم خبر عن أبو البنات.. أحمد زاهر دلع وغزل ودعم مستمر لملك وليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص النجم أحمد زاهر على دعم بنتيه والوقوف بجانبهما فى جميع الأوقات، فهو الداعم الأول لهما، وعند تصفح حسابات بنتيه ملك وليلى تجد أول تعليق له حتى قبل متابعيهم، وإذا لم يترك تعليقا يحرص على وضع إيموجى قلوب حمراء على أى صور، ودائما يتغزل فيهما وفى جمالهما وإطلالاتهما ويشجعهما كثيرا، وعند نشر ملك صورة لسكريبت مشاركتها فى مسلسل الجديد، كتب لها قائلا: "ربنا معاكى ياروح قلبى"، ومن تعليقاته أيضا لملك: "أنا فخور إنى خلفت بنت زيك ربنا يحميكى يا قلبى".





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كما شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورا له برفقة ابنته ملك من داخل صالة الجيم، استعدادا لمشاركتهما فى مسلسل "لؤلؤ".

وأعلنت ملك عن عودتها إلى التمثيل من جديد بعد فترة طويلة من الغياب بعد مشاركتها الأخيرة فى مسلسل القاصرات الذى عرض عام 2013، وكشفت عن انضمامها إلى أسرة مسلسل "لؤلؤ"، وهو من بطولة أحمد زاهر والفنانة مي عمر ونجلاء بدر، نرمين الفقي، ادوارد و محمد الشرنوبي، وسلوي عثمان، وكوكبة من النجوم وقصة مي عمر، سيناريو حوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وانتاج سينرجى.

كما أعربت ملك عن سعادتها لعودتها إلى التمثيل مرة أخرى، معبره عن اشتياقها الشديد للوقوف أمام الكاميرا، ونشرت صورة من سكريبت المسلسل وعليه اسمها وكتبت قائلة: " بسم الله توكلت علي الله . وحشتني الكاميرا اوي ادعولى".