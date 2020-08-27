شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يقدم أروع مقطوعاته الموسيقية بالأوبرا.. فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلا موسيقيا فى دار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير، يوم الخميس الموافق 10 ستبمبر المقبل، فى تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن يقدم "خيرت" أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى، ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

من ناحية أخرى أحيا عمر خيرت حفلا موسيقيا في عيد الربيع الماضي، على قناة وزارة الثقافة عبر يوتيوب، ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، وحققت رقما قياسيا للمشاهدة ليتحول إلى التريند الأول على الموقع، وكذلك على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة، شمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم المطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل. والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد‎.‎

‏‎وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.