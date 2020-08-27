أحمد فهيم لمصراوي: "ماجد المصري عمدة في لوكيشن التصوير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

كشف الفنان أحمد فهيم، عن رأيه في خوض الفنان ماجد المصري ثاني بطولاته الفنية في الدراما بمسلسل"الوجه الآخر" بعد خوضه تجربة مسلسل "بحر".

وقال فهيم، في تصريحات خاصة لمصراوي: "ماجد المصري اسم كبير وممثل كبير وهو عمدة في لوكيشن التصوير، وراجل بمعنى الكلمة، وإحنا افتقدنا النوعية دي من النجوم الفترة دي..مهم موجودين ولكن بقلة.. وهو الكبير اللي ممكن تلجأله لما يكون في مشكلة ما، وبسببه بيكون التصوير ماشي كويس عشان فيه كبير".

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وأضاف: "ماجد فنان كبير، وبيخلي الناس بتشتغل بكل راحتها في التصوير، وحاجة كويسة جدًا وجود الأستاذ ماجد المصري بقيمته وطريقة تفكيره وبأسلوبه يبقى بطل عمل .. ودي حاجة تضيف للدراما".

وكان أحمد فهيم، قد أوضح في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أنه يجسد بالعمل دور صديق ماجد المصري، الذي يلجأ له في المشاكل والظروف والأزمات التي يتعرض لها.

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، أحمد فهيم، هبة الأباصيري، محمد علي رزق، حنان سليمان، والمسلسل قصة ماجد المصرى، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.