"يا صاحبي يا جامد".. محمد أنور يهنئ محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرص الفنان محمد أنور، على تهنئة صديقه الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، بعيد ميلاده الـ ٣٤. وكتب "أنور" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "كل سنة وإنت طيب يا صاحبي يا جامد". الفنان محمد عبدالرحمن من مواليد 26 أغسطس 1986، ويعتبر من أشهر نجوم مسرح مصر، وكان آخر أعماله فيلم "لص بغداد"، الذي يعرض حاليا بالسينمات.

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