محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة سارة درزاوي صورة تجمعها بالفنان محمد عبدالرحمن "توتا" من أحد عروض مسرح مصر.

وعلقت على الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا أبو ليلى وسفيان، ربنا يرزقك الخير والنجاح الدائم وراحة البال ويباركلك في عيلتك يا رب، أنور راشق في الصورة، مش مشكلة".

واحتفل الفنان محمد عبدالرحمن بعيد ميلاده الـ 34، أمس، وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئته بعيد ميلاده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سارة درزاوي تهنئ محمد عبدالرحمن بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.