شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تكشف عن قيمة اشتراك Disney Plus لمشاهدة Mulan خارج أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت ديزنى فى الكشف عن تفاصيل الرسوم الدولية لمشاهدة فيلم مولان "Mulan" على منصة ديزنى بلس، حيث من المقرر أن يحصل مشاهد الولايات المتحدة على الفيلم مقابل 29.99 دولار، هذا غير الرسوم الشهرية للمنصة، وتعرض ديزنى بلس الفيلم فى 4 سبتمبر ويستطيع مشاهد المملكة المتحدة مشاهدة الفيلم مقابل 19.99 جنيها إسترلينيا، أى ما يقرب من 26 دولارا.

وأكد موقع فاريتى أن مشاهدة "مولان" فى الأقاليم الأوروبية ستكون بقيمة 21.99 يورو بما فى ذلك إسبانيا وإيطاليا، وفى نيوزيلندا يبلغ سعر الاشتراك 39.99 دولارا، وفى أستراليا مقابل 34.99 دولارًا أستراليا.

من المحتمل أن تفرض Disney رسوما أقل بكثير على "Mulan" في الهند، حيث يبلغ سعر الاشتراك 26 دولارًا نحو 1.932 روبية، وهو ما يعتبر مبلغا كبيرا، حيث إن الاشتراك بالعموم في Disney Plus Hotstar السنوي (فئة مميزة) بالهند تكلفته 1499 روبية أى (20 دولارًا).

وتم إطلاق Disney Plus في الخريف الماضى في الولايات المتحدة وكندا، وكذلك هولندا وأستراليا ونيوزيلندا، بدأت الخدمة في 24 مارس في المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا وإيطاليا.

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ولدى Disney Plus الآن أكثر من 60.5 مليون مشترك مدفوع اعتبارا من الشهر الماضى، بعد تسعة أشهر فقط من إطلاق منصة البث المباشر للمستهلك، وبعد عدة تأخيرات في موعد إصداره بالسينمات قال الرئيس التنفيذى لشركة ديزني بوب تشابيك إن عرض "مولان" سيكون فى 4 سبتمبر المقبل.

وتعتقد شركة ديزني أن إصدار Mulan سيساعد على جذب الجمهور للاشتراك في المنصة من أجل مشاهدة فيلم انتج من الأساس لعرضه في السينمات حول العالم.

على عكس باقي المحتوى المتوفر على Disney Plus، لن يتوفر "Mulan" مباشرة للمشتركين حيث سيدفع المشاهد في الولايات المتحدة والأقاليم الأخرى 29.99 دولار بالإضافة إلى رسوم الاشتراك الشهري لخدمة البث البالغة 6.99 دولار .

وفيلم ‪Mulan، إنتاج شركة ديزني نسخة جديدة ‪Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

الفيلم من بطولة دونى ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "‪Seven Swords" و"‪Painted Skin" و"‪Ip Man" "‪The Lost Bladesman"و و"‪Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاى ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

بينما أكدت شركة ديزنى العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيمشن ‪Bambi، الذى طرح في عام 1942، وسكون الفيلم على طريقة الـ ‪Live Action، وسيقوم كل من جنيف روبرتسون دووريت ("‪Captain Marvel")، وليندسي بير ("‪Sierra Burgess Is a Loser") بكتابة الفيلم الجديد، سيقوم كل من المنتجين من شركة ديزنى، كريس وبول فايتز.