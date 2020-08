شكرا لقرائتكم خبر عن Deliver Us From Evil يتصدر شباك التذاكر الكورى منذ 20 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم الحركة والاكشن "Deliver Us From Evil" شباك التذاكر الكوري لمدة 20 يومًا وفقًا لمجلس الأفلام الكوري (KOFIC).وقال المجلس إن الفيلم اجتذب 30408 ​​مشاهد متفوقًا على فيلم الكوميديا ​​"Okay! Madam" وفيلم الرسوم المتحركة الياباني "Crayon Shin-chan: Honeymoon Hurricane - The Lost Hiroshi -" .

لكن مبيعات شباك التذاكر اليومية كانت 63788 فقط ، ويرجع ذلك إلى حد كبير لتفشي فيروس كورونا (COVID-19) في كوريا.

ومنذ طرح Deliver Us From Evil في كوريا 5 أغسطس ، باع أكثر من 4.13 مليون تذكرة حتى امس الاثنين، وهو تاني فيلم لهذا العام الذي يجتذب جمهورًا يزيد عن 4 ملايين بعد أن وصل فيلم "The Man Standing Next" إلى هذا الإنجاز في الأول من فبراير.

Advertisements

ويقوم بدور البطولة في الفيلم كل من هوانج جونج-مين ولي جونغ-جيه تحت إخراج هونج وون-تشان، وتدور قصة الفيلم حول قاتل يقوم بدوره "هوانج"، يجد نفسه في سلسلة من الحوادث غير المتوقعة، حيث يلاحقه قاتل غامض -يقوم "لي" بدوره- للانتقام لأخيه المتوفي.