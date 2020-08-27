شكرا لقرائتكم خبر عن Deliver Us From Evil يتصدر شباك التذاكر الكورى منذ 20 يوما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم الحركة والاكشن "Deliver Us From Evil" شباك التذاكر الكوري لمدة 20 يومًا وفقًا لمجلس الأفلام الكوري (KOFIC).وقال المجلس إن الفيلم اجتذب 30408 مشاهد متفوقًا على فيلم الكوميديا "Okay! Madam" وفيلم الرسوم المتحركة الياباني "Crayon Shin-chan: Honeymoon Hurricane - The Lost Hiroshi -" .
لكن مبيعات شباك التذاكر اليومية كانت 63788 فقط ، ويرجع ذلك إلى حد كبير لتفشي فيروس كورونا (COVID-19) في كوريا.
ومنذ طرح Deliver Us From Evil في كوريا 5 أغسطس ، باع أكثر من 4.13 مليون تذكرة حتى امس الاثنين، وهو تاني فيلم لهذا العام الذي يجتذب جمهورًا يزيد عن 4 ملايين بعد أن وصل فيلم "The Man Standing Next" إلى هذا الإنجاز في الأول من فبراير.
ويقوم بدور البطولة في الفيلم كل من هوانج جونج-مين ولي جونغ-جيه تحت إخراج هونج وون-تشان، وتدور قصة الفيلم حول قاتل يقوم بدوره "هوانج"، يجد نفسه في سلسلة من الحوادث غير المتوقعة، حيث يلاحقه قاتل غامض -يقوم "لي" بدوره- للانتقام لأخيه المتوفي.
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