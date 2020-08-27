شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تحضير ألبوم فارس كرم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب اللبنانى فارس كرم من تسجيل نصف أغانى ألبومه الجديد، ويعمل حالياً لتسجيل باقى الأغانى، حيث يتواجد فارس فى أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، تمهيدا لطرحه فى الفترة المقبلة.

ويتعاون فارس من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم الموزع عمر صباغ، والشاعر فضل إسكندر، والملحنين فضل سليمان، وسليم أسامة.

وقال الموزع عمر صباغ، لـ"الخليج 365"، إنه يعقد حاليا مع فارس جلسات عمل مكثفة حتى انتهاء الألبوم، ليتم طرحه فى أواخر العام الجارى، أو بداية العام الجديد، والألبوم قد يتناول أشكالا جديدة ومختلفة فى أنواع المزيكا والكلمات سواء رومانسية أو الدراما، وأتمنى الألبوم ينال إعجاب جمهور وقت طرحه.

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وكانت آخر أعمال فارس كرم ألبوم 44:36 والذى كان يتضمن 12 أغنية وحقق نجاحاً كبيراً، ومن أغاني الألبوم حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكى، وقربك وجع، وسمع، وصدقنى صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللى راحوا، والله عليك".

يذكر أن المطرب فارس كرم تألق مؤخرا خلال حفله الغنائى الذى أقيم فى المملكة العربية السعودية الرياض، ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، وشاركتها فى الحفل النجمة كارول سماحه، ومروان خوري ، والذى شهد أكبر تجمع عربى لعازفي العود من مختلف الدول، ومعرض جمع نوادر الأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعي العود من مختلف دول العالم.