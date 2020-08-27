رحمة حسن تنشر صورا من أحدث جلسة تصوير لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة رحمة حسن صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت رحمة في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، داخل منزلها.

يذكر أن آخر أعمال رحمة حسن فيلم الرجل الأخطر عام 2018، بطولة سامح حسين.

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