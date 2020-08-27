محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشرت الفنانة ميرهان حسين جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وظهرت مريهان بهوت شورت خلال قضائها إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي. وعلقت على الصور: "يمكنني البقاء هنا للأبد". وشاركت مريهان مؤخرا في مسلسل ختم النمر، بطولة أحمد صلاح حسني، كما ظهرت ضيفة شرف في مسلسل رجالة البيت في رمضان الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميرهان حسين بالهوت شورت على شاطئ البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.