تراند اليوم : عمرو دياب مش هيعرف يغني العلمين بسبب جمهوره !

اشارت تقارير صحفية ان شركة تذكرتي قررت الغاء حفل النجم عمرو دياب في مدينة العلمين الجديدة، بسبب الخوف من عدم اتباع الحاضرين للتباعد الاجتماعي والاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت مصادر ان عدد الدعوات محدود لذلك خشيت الشركة من حدوث اقبال جماهيري لذلك فضلت الغاء الحفل.

تصدر عمرو دياب تريند يوتيوب لليوم الثالث على التوالي بكليب “أماكن السهر” الذي حقق 2 مليون و800 ألف مشاهدة.

ومنذ طرح الأغنية تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات يوتيوب حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره ترند محرك البحث جوجل لليوم الثاني على التوالي.

يذكر أن أغنية “أماكن السهر” من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.