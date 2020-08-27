تراند اليوم : عمرو الليثي ناعياً عفاف عبد الرزاق : رائدة من رواد التليفزيون المصرى

نعى الإعلامى دكتور عمرو الليثي بمزيد من الحزن الإعلامية الكبيرة عفاف عبد الرازق التي وافتها المنية فجر اليوم الاربعاء داعيا الله ان يرحمها وان يلهم اهلها ومحبيها الصبر والسلوان

ونشر الليثي عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي قائلا ” رحم الله استاذتنا عفاف عبد الرزاق رائده من رواد التليفزيون المصرى ، والتي قدمت العديد من البرامج التليفزيونية المهمة والمتميزة ومنها برنامج” مجلة التليفزيون” واسهمت بابداعها في تخريج جيل من الاعلاميين والمبدعين بالتليفزيون المصري

رحم الله الاعلامية الكبيرة واسكنها فسيح جناته .