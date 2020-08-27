أماني التونسي تؤكد أن النجم كريم فهمي بطلًا لفيلمها السينمائي الجديد

تعكف السيناريست أماني التونسي، حاليًا على كتابة سيناريو عمل سينمائي جديد ينتمي لنوعية أعمال الأكشن.

وقالت التونسي، إنها تبتعد عن الرومانسية في فيلمها القادم، حيث ينتمي الفيلم الجديد لأعمال الأكشن، ومن المقرر أن يؤدي بطولته النجم كريم فهمي، ومن إخراج عثمان أبولبن.

وأضافت أماني التونسي، أنه فور استكمال التحضيرات الخاصة بالفيلم سيتم الإعلان عن كل تفاصيله وأبطاله.

ويُعرض لأماني التونسي، حاليًا في دور العرض السينمائية فيلم "توأم روحي"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وهو من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، ومن إخراج عثمان أبولبن.

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فيلم "توأم روحي"، هو العمل الثالث لأماني التونسي بعد "بين بحرين" و"قصة حب" اللذين حققا نجاحًا كبيرًا وقت عرضهما.

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