دينا الشربيني تضع خطة للتفرغ لمسلسلها الرمضاني الجديد

القاهرة - لايف ستايل
أوشكت الفنانة دينا الشربيني، على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم "30 مارس"، ويتبقى لها أقل من أسبوع للانتهاء من تصوير العمل بشكل كامل، خاصة أنها ترتبط بأكثر من عمل سينمائي في هذه الفترة.
و فيلم "30 مارس" يشارك في بطولته إلى جانبها كل من خالد الصاوي، أحمد الفيشاوي، وأسماء أبواليزيد، وآخرين، تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.
ووضعت الفنانة،خطة زمنية للانتهاء من كافة ارتباطاتها السينمائية مطلع شهر أكتوبر المقبل، لتحصل بعدها على إجازة استجمام، ثم تعود للتفرغ لمسلسلها الرمضاني الجديد، الذي اتفقت عليه مؤخرا مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى، حيث من المقرر أن تبدأ تحضيرات العمل في شهر نوفمبر المقبل.
على جانب آخر تواصل دينا الشربيني، تصوير فيلم "ثانية واحدة"، مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، والفيلم من إخراج أكرم فريد.
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