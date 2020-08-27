سوزان نجم الدين نسخة من نوال الزغبي وأحلام في أحدث ظهور لها

تستضيف الحلقة المقبلة من برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني هشام حداد عبر قناة "لنا" السورية، الفنانة سوزان نجم الدين.

وستظهر النجمة السورية في الحلقة بفستان من اللون الأسود الضيق، حيث تم نشر صور لإطلالتها المرتقبة في البرنامج، فأحدثت تفاعلا واسعا بين الجمهور.

وعلق متابعون على تغير ملامح شكل سوزان نجم الدين، من كثرة عمليات التجميل، على حد تعبيرهم. وفيما شببها البعض بالفنانة اللبنانية نوال الزغبي، آخرون قالوا إنها أصبحت نسخة من الفنانة الإماراتية أحلام.

وذهب طرف ثالث من المعلقين للقول إن سوزان أصبحت تشبه الكثير من النساء إلا نفسها، وهنا أقحم الجمهور اسم الفنانة السورية "منى واصف" حيث قالوا إنها لم تغير ملامحها ورفضت إجراء عمليات التجميل، وما زالت تحظى بشعبية واسعة بين جمهورها.

كما اعتبر البعض أن المقارنة بين سوزان نجم الدين 54 عامًا والفنانة منى واصف 78 عامًا أمر غير منصف، فالفرق بينهما يصل إلى أكثر 20 عامًا، واستاء عدد من محبي واصف من إقحام اسمها، مشددين على أن هذه المقارنة ظالمة بحق نجمتهم؛ لأنها تمتلك موهبة حقيقية، وقدمت العديد من الأدوار اللافتة في مسيرتها الفنية، عكس نجم الدين التي لا تملك في رصيدها إلا عددا قليلا من الأدوار الجيدة.

وجاء بين التعليقات: "ليش هيك صايرة"، "صايرة بتشبه نوال الزغبي لي هيك عم يعملو بحالن"، " متغيرة..صايرة الف وحدة بوحدة"، " أول ما شفتها ما عرفت مين هيا الا لمن قرأت الاسم"، " وااو شو درج موضة الوجه النحيف متل هانداا".

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ولقيت سوزان أيضًا من يدافع عنها، وقالوا إن عمليات التجميل لا تُنقص من موهبتها التي فرضتها في الدراما السورية خلال سنوات سابقة، كما أنها شاركت في الدراما المصرية، ولفتت الأضواء هناك.

يُشار إلى أن سوزان نجم الدين دائمًا ما تثير الجدل حولها بسبب بعض إطلالاتها أو تصريحاتها، في الوقت الذي يتوقع الجمهور أن تشهد الحلقة المقبلة العديد من التصريحات المثيرة للجدل للفنانة.

وكانت نجم الدين قد شاركت في دراما رمضان الماضي في إحدى حلقات برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وتصدرت قائمة الأكثر تداولًا بين المتابعين بعد عرض الحلقة، خاصة أن الفنانة كانت قد شككت برامز جلال ومقالبه، مشيرة إلى أن رامز يقوم بالاتفاق مع ضيوفه قبل الحلقة وهم يقبلون من أجل المال

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