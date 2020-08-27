ريهام سعيد تثير الجدل بشفاه منتفخة.. وتتلقى انتقادات الجمهور

رنا صلاح الدين - أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد الجدل بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بملامح مختلفة. الإعلامية المصرية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها بموقع "انستجرام"، بشفاه منتفخة بشكل ملحوظ، وهو ما دفع بعض جمهورها لاتهامها بإجراء عملية تجميل لنفخ شفتيها. أحد متابعي ريهام سعيد، علق ”نفخ شفايفك أوفر أوي أوي”، وقال آخر: ”إيه حكاية الشفايف اللي بتنفوخوها وبيبقى شكلها وحش". Advertisements ريهام سعيد ومن ناحية أخرى، تستعد الإعلامية المصرية ريهام سعيد لاستئناف نشاطها الإعلامي، وذلك بعد اقتراب انتهاء مدة إيقافها عن العمل، على خلفية اتهامها بإهانة مرضى السمنة في برنامجها “صبايا الخير”. ريهام سعيد

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