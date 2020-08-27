سر إلغاء حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة

الخميس 27 أغسطس 2020

أجّلت شركة "تذكرتي" المصرية حفل المغني عمرو دياب، الذي كان من المقرر تنظيمه يوم الجمعة 28 أغسطس/آب في مدينة العلمين الجديدة.



وعزا مصدر قرار الشركة بتأجيل الحفل إلى خشية المنظمين من عدم التزام الجمهور بإجراءات التباعد الجسدي وعدم المخاطرة خوفاً من التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما ذكرت جريدة "الدستور" المصرية.

Advertisements

وطرح النجم المصري الملقّب بـ"الهضبة"، الإثنين، أحدث كليباته الغنائية بعنوان "أماكن السهر"، والذي يتعاون فيه مع الشاعر تامر حسين، وهو من ألحان عزيز الشافعي.

وظهرت في الكليب الفنانة الفنانة دينا الشربيني وعدد من الأصدقاء المقربين لعمرو دياب.

ووفق آخر إحصاء لوزارة الصحة المصرية، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها و5317 حالة وفاة.