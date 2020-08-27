شكرا لقرائتكم خبر عن على العود والجيتار.. عزيز الشافعى وتامر حسين يغنيان أماكن السهر للهضبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح كبير حققته أغنية أماكن السهر للميجا ستار عمرو دياب، شارك الشاعر الغنائى تامر حسين، متابعيه عبر حسابه بموقع تويتر، "فيديو" يقوم بغناء وعزف أغنية أماكن السهر بصحبة كلا من الملحن عزيز الشافعى والموزع أحمد إبراهيم .

وظهر الثلاثى أثناء العزف والغناء أماكن السهر للميجا ستار عمرو دياب، وسط حفاوة كبيرة من الجمهور، وعلق تامر حسين، قائلاً:" فى أماكن السهر قبلت التحدى عزيز الشافعى" ليرد "الشافعى" :" أنا اللي سندتك بفرشة النهاوند في الخلفية".

على جانب آخر، هنأ الحساب الرسمى لجائزة world music awards عبر موقع " فيس بوك"، الميجا ستار عمرو دياب على نجاح أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، وتحقيقها أكثر من 5 ملايين مشاهدة، منذ طرحها منذ يومين.









وكتبت فى تعليقها: "الأسطورة المصرية عمرو دياب يطلق البوب ​​السحري الصيفي الجديد "أماكن السهر" ويرافقه الفنانة الموهوبة دينا الشربيني تصل إلى 5 ملايين مشاهدة في أول 12 ساعة.. وهى الأكثر رواجًا على موقع youtube ، وتم تصوير الفيديو كليب على الساحل الشمالي "أماكن السحار" من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وإخراج أحمد النجار".

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وتعد هذه الأغنية هي ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائى الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والجريئة، حيث كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام 1996 عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب وماله" عام 2005، وجاء كليب "أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.