شكرا لقرائتكم خبر عن روبن رايت تجرى اختبار كورونا قبل دخولها استوديو تصوير مسلسلها الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة روبن رايت لإختبار فيروس كورونا في لوس أنجلوس قبل دخولها استوديو تصوير مسلسل Zack Snyder's Justice League في لوس أنجلوس، حيث تعيد روبن تأدية دور Antiope الذي قدمته فيلم Wonder Woman 1984 ، والذي من المقرر عرضه في دور العرض في أكتوبر المقبل.

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في سياق متصل كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة Wonder Woman 1984، بطولة النجمة العالمية جال جادوت، عن الملامح الأخيرة للفيلم قبل عرضه في أكتوبر المقبل بدور العرض السينمائي، بعد أن تم تأجيله مرتين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وطرحت الشركة المنتجة التريلر الثاني والأخير للفيلم قبل عرضه بأسابيع قليلة في عدد من السينمات بمختلف دول العالم، وسرعان ما شهد التريلر عدد مشاهدات ضخمة خلال وقت قصير من طرحه عبر قناة الشركة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.