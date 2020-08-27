شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تقتبس مقولة فريدا كاهلو: نهاية اليوم يمكننا أن نتحمل أكثر مما نعتقد أننا نستطيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة التونسية هند صبري في صورة جديدة بدون مكياج، شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، كما علقت على الصورة مقتبسة مقولة الرسامة المكيسكية الشهيرة فريدا كاهلو التي قالت فيها: "في نهاية اليوم يمكننا أن نتحمل أكثر مما نعتقد أننا نستطيع"، فيما لاقت الصورة إعجاب الكثيرين.



هند صبري عبر انستجرام

وبين الحين والآخر، تشارك الفنانة هند صبري صورها مع متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، فعلى سبيل المثال، طالبت مؤخرا جمهورها بوضع عنوان مناسب لعام 2020 بعد كل الأحداث المتتالية التى حدثت به، وشاركت صورة لها من فيلم "الفيل الأزرق"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "إذا أعطيتم عنوانا لعام 2020 ماذا سيكون؟"، لترد عليها النجمة صبا مبارك مازحة "عام الفيل".

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وشاركت الفنانة هند صبري في فيلم "الفيل الأزرق2" الذي حصد أغلب جوائز السينما العربية ACA برئاسة ماجد حسنى، والتي بلغت 15 جائزة، وعلقت الفنانة التونسية على هذه الجوائز قائلة: "أنا بشكر ACA على الجائزة وبشكر الناس اللى صوتت ليا كان نفسى نكون مع بعض ونتقابل وجها لوجه، ولكن للأسف الظروف الحالية خلتنا نقبل الجائزة من بعيد، ولكن أنا ممتنة جدا، وبشكر كل الناس اللى صوتت لدورى في فيلم (الفيل الأزرق 2)، وأهنئ كل زميلاتى المرشحات لأنهم كلهم يستاهلوا، وإن شاء الله السن الجاية نكون مع بعض".



هند صبري

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللى كريم وإياد نصار، وضيوف الشرف خالد الصاوى شيرين رضا وتارا عماد ومروان وينس وتامر هشام وولاء الشريف ووأحمد خالد صالح ورمزى لينر ورانيا ملاح واعتمدت أحداثه على الرعب والتشويق أكثر من الجزء الأول.